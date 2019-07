Reprezentant Austrii Valentino Lazaro przeszedł z Herthy Berlin do Interu Mediolan. Według mediów kosztował co najmniej 22 miliony euro, co oznacza, że stał się drugim najdroższym piłkarzem w historii jego kraju. Austriacy są rywalami Polaków w eliminacjach Euro 2020.

Z nieoficjalnych informacji wynika, że kwota transferu 23-letniego pomocnika może wzrosnąć dzięki bonusom do 25 milionów euro.

Najdroższym piłkarzem w historii austriackiego futbolu jest Marko Arnautovic, który w 2017 roku przeszedł ze Stoke City do West Ham United za 27,9 mln euro.

Lazaro wystąpił w marcowym meczu z Austrii z Polską w Wiedniu, wygranym przez drużynę Jerzego Brzęczka 1-0.

Polacy po czterech kolejkach zmagań w grupie G prowadzą z kompletem 12 punktów i są blisko awansu na mistrzostwa Europy. Austria (6 pkt) zajmuje trzecie miejsce.