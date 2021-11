Zdjęcie Tego nie możesz przegapić. Bądź z nami w Paryżu! /INTERIA.PL

Obok potyczki Juventusu z Atalantą, mecz Napoli - Lazio to największy hit kolejki. Podopieczni Luciano Spallettiego są na pierwszym miejscu w tabeli, ale ostatnio dopadła ich mała zadyszka. Przed tygodniem przegrali w prestiżowym spotkaniu z Interem Mediolan 2-3, a w środę musieli także uznać wyższość Spartaka Moskwa w Lidze Europy.

Napoli - Lazio. Spalletti ma o czym myśleć

Trener neapolitańczyków ma o czym myśleć. Jego największe obecnie zmartwienie to kontuzja Victora Osimhena . W meczu z Interem nigeryjski napastnik zderzył się z Milanem Skriniarem, w efekcie czego doszło u niego do masywnego urazu lewej części twarzy. Piłkarz ma złamaną kość jarzmową, skroniową i oczodół. We wtorek Osimhen przeszedł operację, po której będzie pauzował przez minimum trzy miesiące. To duży cios dla zespołu spod Wezuwiusza, bo Nigeryjczyk był motorem napędowym ofensywy. W bieżących rozgrywkach strzelił 9 goli i zanotował 2 asysty.

Reklama

Interia Sport - Gramy Dalej prosto z gali rozdania Złotej Piłki - SPRAWDŹ!

Trener Spalletti musi szukać alternatywy. Nie ma w kadrze zawodnika o walorach Nigeryjczyka - będzie więc musiał wybierać spośród silnego, acz mało mobilnego Andrei Petagni i dynamicznego, niskiego Driesa Mertensa. Opcją awaryjną może być także przeniesienie ze skrzydła do środka ataku Hirvinga Lozano.

Problemów z pozycją numer 9 nie ma natomiast trener Sarri. Pewniakiem do gry z przodu jest Ciro Immobile, który goni kolejne klubowe rekordy. W czwartkowym meczu z Lokomitowem zdobył dwie bramki. To sprawia, że w europejskich pucharach strzelił dla Lazio łącznie 19 goli. Więcej (20) ma już tylko jego były trener, Simone Inzaghi.

Napoli - Lazio. O której mecz, gdzie oglądać?

W ten sam czwartek, w którym Immobile poprowadził Lazio do wygranej, przypadła pierwsza rocznica śmierci najważniejszego piłkarza w historii Napoli - Diego Armando Maradony. Klub spod Wezuwiusza przygotował się na to wydarzenie już kilka tygodni temu. W dwóch poprzednich meczach ligowych piłkarze "Azzurich" wystąpili w specjalnych koszulkach z podobizną Argentyńczyka. Te trykoty będą wykorzystane również w dzisiejszym spotkaniu - już po raz ostatni.

Lewandowski czy Messi - komu należy się "Złota Piłka"?

Transmisja meczu Napoli - Lazio w niedzielę o 20:40 na antenie Eleven Sports 2, relacja pisana w Interii.

Jakub Żelepień, Interia