Utalentowany Polak idzie w ślady Zalewskiego. AS Roma ogłosiła to oficjalnie!

AS Roma budzi w naszym kraju zainteresowanie przede wszystkim z powodu gry reprezentanta Polski Nicoli Zalewskiego, który pod czujnym okiem trenera Jose Mourinho zrobił w ciągu ostatnich miesięcy niezwykły postęp jako piłkarz. Jeśli wszystko dobrze pójdzie - a miejmy nadzieję, że tak się stanie - to może już za niedługo inny nasz rodak będzie się prezentował na boisku w barwach "Giallorossich" podczas spotkań Serie A.

Jak bowiem ogłosiła w czwartkowy ranek drużyna z "Wiecznego Miasta", właśnie dołączył do niej Jordan Majchrzak - młody, 17-letni talent, który dotychczas zbierał futbolowe szlify w zespole Legii II Warszawa. O tych przenosinach mówiło się już od jakiegoś czasu, natomiast dopiero teraz ujrzeliśmy "oficjalkę".

AS Roma wzmacnia Primaverę. Jordan Majchrzak nowym graczem "Giallorossich"

Majchrzak, grający na pozycji środkowego napastnika, został do Romy wypożyczony do końca sezonu 2022/2023 i za ten ruch "Legioniści" otrzymali jak na razie 100 tys. euro. Jeśli rzymianie zdecydują się wykupić zawodnika, to warszawski klub otrzyma dodatkowo do 700 tys. euro. Jak będą wyglądać najbliższe miesiące w wykonaniu snajpera?

Nie będzie on oczywiście jeszcze częścią seniorskiej drużyny ASR - dołączy do Primavery, czyli młodzieżowej ekipy "Giallorossich" i to tam postara się zabłysnąć. Nic więc tylko trzymać kciuki za to, by 17-latek w przyszłości dołączył do "polskiej kolonii" we włoskiej ekstraklasie.

W bieżącej kampanii w rezerwach "Wojskowych" Majchrzak zdołał jeszcze wystąpić w czterech spotkaniach III ligi - wpisał się na listę strzelców w jednym z nich. Piłkarz ma w swoim CV również grę m.in. dla juniorów Rozwoju Katowice i Warty Zawiercie.

Serie A. AS Roma niebawem zagra z Udinese

Co tymczasem czeka dorosłą drużynę Romy w najbliższym czasie? Już 4 września zagra ona mecz na wyjeździe z Udinese Calcio - Nicola Zalewski, który już wyleczył się z niedawnej kontuzji, powinien zameldować się na murawie co najmniej jako zmiennik. W poprzednim starciu ASR w lidze - z Monzą - spędził na boisku 64 minuty.

