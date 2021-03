W niezwykle emocjonującym meczu 25. kolejki Serie A Napoli zremisowało na wyjeździe z Sassuolo 3-3. Goście - dla których bramkę zdobył Piotr Zieliński - utracili prowadzenie w 94. minucie po rzucie karnym, który wywalczył były zawodnik Lechii Gdańsk - Lukasz Haraslin. Kilka minut wcześniej 24-latek sprokurował "jedenastkę" we własnym polu karnym. Zieliński opuścił boisko w 85. minucie, po tym jak usiadł na murawie z grymasem bólu na twarzy.

Zespół z Neapolu przed spotkaniem zajmował szóste miejsce, a sześć ekip włoskiej ligi kwalifikuje się do europejskich pucharów.



Co ciekawe jednak, to goniący ekipę z Neapolu zespół Sassuolo na początku meczu prowadził grę. Gracze gospodarzy zmusili przyjezdnych do obrony i dość mocno naciskali. Nic z tego jednak nie wynikało, tymczasem po 22 minutach gry piłka wróciła na pole karne Sassuolo i tam ładnym strzałem Lorenzo Insigne dał prowadzenie neapolitańczykom. Sędzia musiał jednak sprawdzać powtórkę VAR i po niej gola anulował.

Samobójczy gol Maksimovicia

W 34. minucie Sassoulo odpowiedziało. Wykonywało wtedy rzut wolny i po wrzutce piłki Nikola Maksimović wpakował piłkę do siatki własnego klubu z Neapolu.

Odpowiedź Zielińskiego

SSC Napoli ma jednak Piotra Zielińskiego, który pięknym strzałem wyrównał po zaledwie czterech minutach. To jego szósty gol w tym sezonie w Serie A, a przecież doliczyć trzeba jeszcze dwa trafienia Polaka dla Napoli w europejskich pucharach.

Tuż przed końcem pierwszej połowy koszmarny błąd obrony Napoli sprawił, że sędzia podyktował rzut karny. Faulowany był gracz Sassuolo stojący tyłem do bramki, a Domenico Berardi wykorzystał "jedenastkę".

Po zmianie stron goście mieli problemy ze stwarzaniem klarownych sytuacji. Groźnie uderzył za to Gregoire Defrel, lecz przegrał pojedynek z Aleksem Meretem. Później Berardi huknął z dystansu w poprzeczkę.

"Azzurri" robili jednak co mogli, by doprowadzić do wyrównania, ale trudno było im przebić się przez dobrze zorganizowaną obronę gospodarzy. Receptę na defensywę Sassuolo piłkarze Napoli odnaleźli w 72. minucie, gdy Insigne zagrał piłkę w "szesnastkę" z lewej strony, z czego skorzystał Giovanni Di Lorenzo. Chwilę potem kapitalną okazję zmarnował Fabian Ruiz.

W 84. minucie Zieliński usiadł na murawie, a następnie błyskawicznie opuścił plac gry z grymasem na twarzy. Prawdopodobnie miał problem z prawym udem. Nie wiemy jednak czy Polak doznał kontuzji, czy też czując lekki ból prewencyjnie zszedł z boiska.

Bohaterem końcówki meczu mógł być Di Lorenzo, który po zdobyciu bramki w 89. minucie wywalczył rzut karny, wykorzystany przez Insigne. W tej sytuacji przewinił znany z występów w Lechii Gdańsk Lukasz Haraslin.



24-latek szybko się jednak zrehabilitował i w 94. minucie wywalczył "jedenastkę". Francesco Caputo nie zmarnował szansy, uderzył pewnie, zapewniając swojej ekipie jeden cenny punkt.



25. kolejka Włochy - Serie A

2021-03-03 18:30 | Stadion: MAPEI Stadium - Città del Tricolore | Arbiter: Valerio Marini US Sassuolo Calcio SSC Napoli 3 3 DO PRZERWY 2-1 N. Maksimović 34' (samob.) D. Berardi 45' F. Caputo 90' P. Zieliński 38' G. Di Lorenzo 72' L. Insigne 90'

RN/TB



