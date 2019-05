Włoskie US Palermo, w którym występują Polacy - Radosław Murawski i Przemysław Szymiński, zostało zdegradowane do Serie C. To kara krajowej federacji za nadużycia finansowe klubu.

Palermo zajęło trzecie miejsce w rozgrywkach Serie B i miało brać udział w barażach o awans do Serie A. Decyzją włoskiej federacji zostało jednak przesunięte na ostatnie miejsce w tabeli, co jest równoznaczne ze spadkiem na trzeci poziom rozgrywkowy.

Degradacja jest karą za nadużycia finansowe, o które oskarżony jest właściciel klubu Maurizio Zamparini.



Klub zapowiedział już, że odwoła się od decyzji. Jeżeli zostanie ona podtrzymana AC Perugia zastąpi Palermo w barażach. Z kolei US Foggia zyska szanse na utrzymanie się w Serie B.

W Palermo występuje dwóch Polaków - Radosław Murawski i Przemysław Szymiński. Pierwszy z nich wystąpił w tym sezonie w 32 spotkaniach ligowych i strzelił jednego gola. Szymiński zaś rozegrał 20 spotkań, także strzelił gola i zaliczył asystę.

Ich drużyna już w zeszłym roku otarła się o awans do Serie A. Palermo zajęło czwarte miejsce w Serie B i przeszło pierwszą rundę play-off. W decydującym dwumeczu przegrało jednak 2-3 z Frosinone.



WG