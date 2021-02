Mariusz Stępiński pomimo zdobytego gola nie będzie dobrze wspomniał meczu Lecce z Ascoli. Polski napastnik najpierw trafił do siatki, a już po chwili – przez jego błąd – goście doprowadzili do wyrównania, by finalnie wygrać 2-1.

Mariusz Stępiński dobrze radzi sobie na zapleczu Serie A i ma na swoim koncie sześć trafień po 21 ligowych starciach.

Polski napastnik dopisał kolejne trafienie na swoje konto także dziś. Stępiński wykorzystał dobre dośrodkowanie Massimo Cody i głową umieścił piłkę w siatce. Włoskie media doceniły sposób, w który atakujący celebrował zdobytego gola. Pokazał on koszulkę kontuzjowanego kolegi z zespołu - Clauda Adjaponga.

Napastnik Lecce nie popisał się kilka minut później. Po jego błędzie wyrównującą bramkę zdobył Federico Dionisi. Włoch potwierdził również swoją skuteczność po przerwie i jego drugie trafienie przesądziło o losach meczu.

Stępiński opuścił boisko w 65. minucie, a na murawie zastąpił go Pablo Rodriguez.

21. kolejka Włochy - Serie B

2021-02-05 21:00 | Stadion: Stadio Comunale Via del Mare | Arbiter: Matteo Marchetti US Lecce Ascoli Picchio FC 1898 1 2 DO PRZERWY 1-1 M. Stępiński 23' F. Dionisi 28',56'

1 2 US Lecce Ascoli Picchio FC 1898 Leali Pucino Brosco Quaranta D'Orazio Šarić Eramo Danzi Sabiri Dionisi 2 Bidaoui Gabriel Maggio Lucioni Pisacane Zuta Due Henderson Mancosu Tachtsidis Stępiński Coda SKŁADY US Lecce Ascoli Picchio FC 1898 Vasconelos Ferreira Gabriel 90′ 90′ Nicola Leali Christian Maggio Raffaele Pucino Fabio Lucioni Riccardo Brosco 9′ 9′ 46′ 46′ Fabio Pisacane Danilo Quaranta 83′ 83′ Leonard Zuta Tommaso D'Orazio Morten Due Hjulmand 85′ 85′ Dario Šarić 65′ 65′ Liam Henderson 81′ 81′ Mirko Eramo 90′ (k.) 90′ (k.) Marco Mancosu 68′ 68′ Andrea Danzi 17′ 17′ 66′ 66′ Panagiotis Tachtsidis 31′ 31′ 75′ 75′ Abdelhamid Sabiri 23′ 23′ 65′ 65′ Mariusz Stępiński 28′, 56′ 28′, 56′ 27′ 27′ 68′ 68′ Federico Dionisi Massimo Coda 75′ 75′ Soufiane Bidaoui REZERWOWI Marco Bleve Luca Bolletta Mauro Vigorito Mouhamadou Fallou Mbacke Sarr 83′ 83′ Antonino Gallo Anastasios Avlonitis 46′ 46′ 53′ 53′ Biagio Meccariello Gabriele Corbo Ilario Monterisi Simone Pinna John Björkengren 68′ 68′ 85′ 85′ Fabrizio Caligara 65′ 65′ Žan Majer Oliver Kragl 66′ 66′ Boban Nikolov 75′ 75′ 90′ 90′ Vittorio Parigini Luca Rudolf Paganini Rijad Bajić Stefano Pettinari 68′ 68′ Simone Simeri 65′ 65′ 90′ 90′ Pablo Rodríguez Delgado 81′ 81′ Adrian Marius Stoian Güven Yalçın 75′ 75′ Nicola Mosti

STATYSTYKI US Lecce Ascoli Picchio FC 1898 1 2 Posiadanie piłki 60,2% 39,8% Strzały 12 10 Strzały na bramkę 4 7 Rzuty rożne 10 5 Faule 12 14 Spalone 2 2