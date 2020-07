Adriano jeszcze całkiem niedawno porywał stadionowe tłumy, strzelając bramki między innymi dla Interu Mediolan. Teraz były gwiazdor futbolu wybrał zupełnie inną drogę, która z pewnością nie należy do godnych podziwu. Kamerom nie umknęło, jak spędza swój wolny czas.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Premier League. Jose Mourinho: Decyzja w sprawie Manchesteru City jest skandaliczna. Wideo © 2020 Associated Press

Życie po zakończeniu sportowej kariery może mieć różny smak. Czasami nowa rzeczywistość bez rutyny treningowej i wszystkiego tego, co nierozerwalnie związane z futbolem na najwyższym światowym poziomie, może sprawić, że największe gwiazdy staczają się na dno.

Reklama

Na negatywny wizerunek po latach spędzonych na boisku pracuje Adriano. Były piłkarz Interu Mediolan, AS Roma, czy Fiorentiny już od jakiegoś czasu ma problemy z alkoholem.

Do sieci trafił właśnie film, na którym w niedzielny poranek Adriano zatacza się ulicą Rio de Janeiro kompletnie pijany. Korzysta z pomocy kolegi, aby móc w ogóle iść. Wyraźnie widać, że były gwiazdor zaczepia osoby, które napotyka na swojej drodze.

Problemy byłego sportowca z alkoholem nie są tajemnicą. Dwa lata temu wyznał, że pojawiał się na treningach Interu pod wpływem alkoholu.

38-latek na swoim koncie ma 27 goli zdobytych dla reprezentacji Brazylii. Profesjonalną karierę piłkarską rozpoczął wraz z podpisaniem kontraktu z Flamengo w 2000 roku. Rok później trafił na Interu Mediolan, aby następnie zostać wypożyczonym między innymi do Fiorentiny. Po powrocie do Interu w 2004 roku, 47-krotnie trafiał do bramki rywali. Na swoim koncie ma zwycięstwo w turnieju Copa America oraz zdobycie Pucharu Konfederacji.