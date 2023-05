Ujawniono plan ws. transferu Zielińskiego. Chyba nikt tego nie potraktuje poważnie

Boss neapolitańskiej ekipy, Aurelio De Laurentiis, zadeklarował od razu, że przed kolejnym sezonem drużyna nie zostanie osłabiona. Nie znaczy to jednak, że zespół przystąpi do obrony tytułu i kolejnej batalii w Champions League w takim samym zestawieniu personalnym. Jednym z tych, którzy z Napoli mogą się pożegnać, pozostaje Zieliński.

Co dalej z Piotrem Zielińskim? Plan rzymskiego Lazio wydaje się niewykonalny

Obecny kontrakt polskiego pomocnika zachowuje ważność do połowy 2024 roku. Dotychczasowe rozmowy na temat prolongaty umowy nie przyniosły efektu. I niewiele wskazuje na to, że w tej sprawie nastąpi w najbliższym czasie przełom.

Piłkarz, który w tym miesiącu skończy 29 lat, od dłuższego czasu przymierzany jest do Liverpoolu. Utarło się przekonanie, że jeśli opuści Półwysep Apeniński, to tylko po to, by przeprowadzić się do Anglii. Tymczasem otwiera się przed nim opcja dalszej gry we Włoszech, tyle że w innych barwach.