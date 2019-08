Krzysztof Piątek, który miał być motorem napędowym AC Milan, został oceniony najsłabiej z całego zespołu za spotkanie z Udinese. Trener Marco Giampaolo rozważa zmianę ustawienia, między innymi ze względu właśnie na polskiego napastnika.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Serie A. "Padolino" Piątka i spore kontrowersje. Udinese - Milan 1-0 - skrót (ZDJĘCIA ELEVEN SPORTS). WIDEO Eleven Sports

AC Milan zaczął sezon od falstartu. "Rossoneri" przegrali na wyjeździe 0-1 z Udinese, prezentując się bardzo słabo. Wyraźnie widać, że zawodnicy nie czują się dobrze w ustawieniu preferowanym przez trenera Marco Giampaolo, który obrał taktykę bez skrzydłowych, za to z "diamentem" w środku pola i dwoma napastnikami.

Reklama

Problem w tym, że Krzysztof Piątek jest obecnie jedynym zdolnym do gry napastnikiem Milanu i u jego boku występować musi nominalny skrzydłowy Samu Castillejo. Polski napastnik, przedstawiany we Włoszech jako twarz "nowego Milanu", ma być liderem i armatą drużyny wracającej do Ligi Mistrzów. W niedzielę zaprezentował się jednak tak, jak w przedsezonowych sparingach, czyli kiepsko. Gola nie strzelił, nie miał też ku temu dogodnej okazji.

Piątek przez większość meczu był odcięty od podań, a w polu karnym rywala nie otrzymywał ich praktycznie wcale. Włoska "La Gazetta dello Sport" oceniła go najgorzej w drużynie - na 4 w dziesięciostopniowej skali. Piątek najsłabiej spośród piłkarzy Milanu wypadł także w rankingu Whoscored (ocena 6.0). Według Sofascore (ocena 6.4) gorszy był tylko Fabio Borini.

To, że Piątek nie potrafi odnaleźć się w nowym ustawieniu, widać gołym okiem. Według oficjalnej strony Serie A Polak przez cały mecz był przy piłce zaledwie 13 razy, wykonując tylko sześć (!) podań. Problem ten dostrzega także Giampaolo, który już zapowiada zmiany.

- Zastanawiam się nad ustawieniem z trójką zawodników z przodu. Trójka z przodu będzie grała w inny sposób, a piłkarze mają ku temu atuty. Piątek lepiej się czuje, gdy gra sam na środku - powiedział otwarcie Giampaolo na pomeczowej konferencji.

- Moja wizja Milanu jest inna, ale musimy sprawić, by gra układała się w naturalny sposób dla piłkarzy. To nie ich wina, że nie spełnili moich oczekiwań. Ciężko pracowali, ale muszę przestać próbować zmienić ich naturę - stwierdził włoski szkoleniowiec.

Okazję do wskoczenia na odpowiednie tory Milan będzie miał w kolejną sobotę, 31 sierpnia. Wówczas drużyna z Mediolanu podejmie u siebie Brescię Calcio. Początek spotkania o godzinie 18, relacja na żywo w Interii.

Serie A: wyniki, tabela, terminarz, strzelcy

Zdjęcie Krzysztof Piątek w meczu z Udinese / GABRIELE MENIS / PAP/EPA

WG