Sampdoria pewnie wygrała z Udinese 3-1. Goście zdobyli zwycięskie bramki w samej końcówce meczu. Błyskawiczna odpowiedź graczy Udinese nie została uznana z powodu zagrania ręką. Bologna Łukasza Skorupskiego zremisowała natomiast z Parmą 2-2.

Spotkanie mogło się o wiele lepiej rozpocząć dla piłkarzy Sampdorii. Już w 15. minucie Fabio Quagliarella oddał groźny strzał głową, jednak czujnie zachował się bramkarz Udinese Juan Musso i sparował uderzenie.

Niewykorzystana sytuacja zemściła się błyskawicznie. Kilkanaście minut później Kevin Lasagna popędził w stronę bramki rywali i huknął z dystansu, a pędząca futbolówka trafiła do siatki.

Goście zdołali wyrównać tuż przed końcowym gwizdkiem. Albin Ekdal odegrał futbolówkę do nabiegającego na nią Quagliarelli. Doświadczony napastnik oddał strzał i umieścił piłkę w bramce.

Sampdoria wyszła na prowadzenie w samej końcówce meczu. Federico Bonazzoli uderzył z przewrotki po zamieszaniu w polu karnym i w efektowny sposób podwyższył wynik spotkania.

Udinese mogła odpowiedzieć już po chwili. Trafienie Brama Nuytincka nie zostało jednak uznane z powodu zagrania piłki ręką. O wiele skuteczniejsi byli gospodarze i Manolo Gabbiadini dołożył kolejne trafienie tuż przed końcowym gwizdkiem sędziego.

Parma - Bologna

W pozostałych spotkaniach Parma zremisowała z Bologną 2-2. Gospodarze zdobyli dwie bramki w samej końcówce meczu, a przy ostatnim trafieniu Łukasz Skorupski nie zrozumiał się z obrońcą "Rossoblu", co ułatwiło zadanie Roberto Inglese



32. kolejka Włochy - Serie A

2020-07-12 19:30 | Stadion: Dacia Arena | Arbiter: P. Valeri Udinese Calcio Sampdoria Genua 1 3 DO PRZERWY 1-1 K. Lasagna 37' F. Quagliarella 45' F. Bonazzoli 84' M. Gabbiadini 90'

1 3 Udinese Calcio Sampdoria Genua Musso Samir Larsen Nuytinck Troost-Ekong De Paul Jajalo Sema Walace Nestorovski Lasagna Audero Mulyadi Augello Bereszyński Colley Yoshida Depaoli Ekdal Linetty Ramirez Thorsby Quagliarella SKŁADY Udinese Calcio Sampdoria Genua Juan Agustín Musso 37′ 37′ Emil Audero Mulyadi Samir Caetano de Souza Santos 86′ 86′ Tommaso Augello 68′ 68′ Jens Stryger Larsen Bartosz Bereszyński Bram Nuytinck Omar Colley William Troost-Ekong Maya Yoshida Rodrigo Javier De Paul Fabio Depaoli 86′ 86′ Mato Jajalo 25′ 25′ Albin Ekdal Ken Sema Karol Linetty 53′ 53′ Walace Souza Silva 45′ 45′ Gaston Ramirez 53′ 53′ Ilija Nestorovski 69′ 69′ Morten Thorsby 37′ 37′ Kevin Lasagna 45′ 45′ 78′ 78′ Fabio Quagliarella REZERWOWI Nicolas David Andrade Andrea Seculin Samuele Perisan Julian Chabot Sebastian De Maio Nicola Murru Francesco Mazzolo Kristoffer Askildsen Rodrigo Nascimiento Franca Andrea Bertolacci 68′ 68′ 73′ 73′ Hidde ter Avest Jakub Jankto Marvin Zeegelaar Mehdi Pascal Marcel Léris Marco Ballarini Gonzalo Maroni 53′ 53′ Seko Fofana 45′ 45′ 84′ 84′ Federico Bonazzoli Martin Palumbo Felice D'Amico 53′ 53′ Stefano Okaka Chuka 78′ 78′ 90′ 90′ Manolo Gabbiadini 86′ 86′ Łukasz Teodorczyk Antonino La Gumina

STATYSTYKI Udinese Calcio Sampdoria Genua 1 3 Posiadanie piłki 46% 54% Strzały 8 12 Strzały na bramkę 4 7 Rzuty rożne 10 7 Faule 14 8 Spalone 0 1