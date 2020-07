Juventus musi odłożyć mistrzowską fetę! "Stara Dama" mogła zapewnić sobie dziewiąte z rzędu Scudetto już w 35. serii gier, lecz potrzebowała do tego zwycięstwa z Udinese. Tymczasem gospodarze postawili się faworyzowanym rywalom i zwyciężyli 2-1, zadając decydujący cios w doliczonym czasie gry. Dostępu do bramki "Juve" strzegł Wojciech Szczęsny. Łukasz Teodorczyk nie znalazł się natomiast w kadrze meczowej Udinese ze względu na kontuzję.

Cristiano Ronaldo, który wciąż goni Roberta Lewandowskiego w klasyfikacji Złotego Buta, od samego początku spotkania próbował wpisać się na listę strzelców. W piątej minucie uderzył jednak w sam środek bramki, a jego kolejna próba była minimalnie niecelna.

W międzyczasie bliski zdobycia bramki samobójczej był Danilo, który zagrał głową we własnym polu karnym po dośrodkowaniu z lewej flanki. Zrobił to na tyle niefortunnie, że piłką odbiła się od słupka, lecz ostatecznie nie wpadła do bramki.

"Stara Dama" objęła prowadzenie tuż przed przerwą, gdy silnym, płaskim strzałem z dystansu popisał się Matthijs de Ligt. Piłka trafiła w boczną siatkę, a Juan Musso był bez szans.

Niewykluczone, że w przerwie ekipa "Juve" zajęła się chłodzeniem szampana na pomeczową celebrację, lecz jak się okazało, na to było jeszcze zbyt wcześnie.