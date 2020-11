AC Milan spełnił plan minimum i pokonał Udinese Calcio 2-1. Decydującego gola w samej końcówce spotkania zdobył Zlatan Ibrahimović.

Piłkarze AC Milan zaliczyli znakomity start w obecnym sezonie Serie A i póki co liderują w tabeli, będąc jedną z trzech niepokonanych drużyn w lidze. Podopieczni Stefano Piolego nie przegrali również od 23 spotkań z rzędu, choć w minionych trzech spotkaniach przeciwko Udinese udało im się wygrać tylko raz.



Goście byli jednak stroną przeważającą i wyszli na prowadzenie już w 18. minucie spotkania. Zlatan Ibrahimović otrzymał znakomite podanie z głębi boiska i wpadł w pole karne. Szwed pomimo asysty obrońcy zdołał dograć piłkę w kierunku Francka Kessiego, który mocnym strzałem w górny róg bramki dopełnił formalności.



Niżej notowani gospodarze mogli odpowiedzieć już po chwili, jednak Gerard Deulofeu nie zdołał oddać precyzyjnego strzału z bocznej strefy pola karnego. Nie pomylił się natomiast Rodrigo De Paul, który zamienił "jedenastkę" na gola. Chwilę wcześniej rzut karny spowodował Alessio Romagnoli, który powalił Ignacia Pussetto.



"Rossoneri" długo nie mogli przechylić szali zwycięstwa na swoją korzyść, jednak finalnie udało im się to w końcówce spotkania. Niezawodny w tym sezonie Ibrahimović popisał się efektownym uderzeniem przewrotką i wpakował piłkę do siatki.

Szwedzki napastnik znajduje się w bardzo dobrej dyspozycji odkąd powrócił do Mediolanu. W 22 rozegranych dotychczas spotkaniach był zaangażowany w 22 sytuacje bramkowe Milanu (16 goli i sześć asyst).

6. kolejka Włochy - Serie A

2020-11-01 12:30 | Stadion: Dacia Arena | Arbiter: Marco Di Bello Udinese Calcio AC Milan 1 2 DO PRZERWY 0-1 R. De Paul 48' F. Kessié 18' Z. Ibrahimović 83'

1 2 Udinese Calcio AC Milan Donnarumma Calabria Kjær Romagnoli Hernández Bennacer Saelemaekers Leão Kessié Çalhanoğlu Ibrahimović Musso Larsen Becão De Maio Samir De Paul Pereyra Arslan Pussetto Okaka Chuka Deulofeu SKŁADY Udinese Calcio AC Milan Juan Agustín Musso 49′ 49′ Gianluigi Donnarumma 82′ 82′ Jens Stryger Larsen 71′ 71′ Davide Calabria 24′ 24′ Rodrigo Nascimiento Franca Simon Kjaer Sebastian De Maio Alessio Romagnoli Samir Caetano de Souza Santos 13′ 13′ Theo Bernard François Hernández 48′ (k.) 48′ (k.) Rodrigo Javier De Paul 57′ 57′ Ismael Bennacer 82′ 82′ Roberto Maximiliano Pereyra 57′ 57′ Alexis Saelemaekers 39′ 39′ 63′ 63′ Tolgay Ali Arslan 71′ 71′ Rafael Alexandre Conceição Leão Ignacio Pussetto 18′ 18′ Franck Yannick Kessié 71′ 71′ Stefano Okaka Chuka 89′ 89′ Hakan Calhanoglu 71′ 71′ Gerard Deulofeu 83′ 83′ Zlatan Ibrahimovic REZERWOWI Manuel Gasparini Antonio Donnarumma Simone Scuffet Ciprian Tatarusanu 82′ 82′ Kevin Bonifazi Andrea Conti Nahuel Molina Lucero 71′ 71′ José Diogo Dalot Teixeira Bram Nuytinck Leonardo Duarte da Silva 71′ 71′ Thomas Ouwejan Pierre Kalulu Kyatengwa Hidde ter Avest Jens Petter Hauge Marvin Zeegelaar 89′ 89′ Rade Krunić 63′ 63′ Jean-Victor Makengo 57′ 57′ Sandro Tonali 82′ 82′ Fernando Martín Forestieri 57′ 57′ Brahim Abdelkader Díaz 71′ 71′ Kevin Lasagna Daniel Maldini Ilija Nestorovski 71′ 71′ Ante Rebić

STATYSTYKI Udinese Calcio AC Milan 1 2 Posiadanie piłki 39,7% 60,3% Strzały 7 10 Strzały na bramkę 3 6 Rzuty rożne 2 4 Faule 14 12 Spalone 2 3

