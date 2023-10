Tym występem przeszedł do historii. Zmienili mu pozycję i zabrakło koszulek

Doświadczonemu francuskiemu napastnikowi najpierw dopisało szczęście, gdyż z podyktowanego za faul Maignana rzutu wolnego Islandczyk Albert Gudmundsson trafił w poprzeczkę, ale później dwukrotnie udanie interweniował, czym uchronił swój zespół od straty co najmniej dwóch punktów .

"Olivier Giroud swoim odważnym występem w bramce przeszedł do historii klubu" - napisał Milan na swojej stronie internetowej, i by docenić wysiłek napastnika przeniósł go w oficjalnym składzie zespołu na pozycję... bramkarza.