Tuż przed meczem takie wieści o Miliku. Ważny moment dla Polaka

Jeśli chodzi o moją przyszłość, to kluby rozmawiają między sobą, tak że mam nadzieję, że dojdzie do porozumienia. Ja chciałbym zostać w Juventusie, czuję się tam dobrze, trener mnie chce, więc zobaczymy czy dojdą do porozumienia

~ Arkadiusz Milik