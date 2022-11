W poniedziałek do dymisji podał się zarząd Juventusu, ale wydaje się, że to dopiero początek problemów klubu. We wtorek Włoski Związek Piłki Nożnej (FIGC) poinformował o wszczęciu dochodzenia w sprawie nieprawidłowości finansowych, do których miało dochodzić w "Starej Damie".