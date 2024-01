Trzęsienie ziemi, a teraz to. Zbigniew Boniek nie mógł się powstrzymać. Aż pieje z zachwytu

Były reprezentant Włoch w sobotę zanotował swój debiut w rozgrywanym na Stadio Olimpico meczu z Hellasem Werona . Było to starcie ciekawe z punktu widzenia kibiców reprezentacji Polski . Po obu stronach wystąpili bowiem zawodnicy z naszego kraju - Nicola Zalewski wszedł z ławki, natomiast Paweł Dawidowicz rozegrał całe spotkanie w barwach ekipy gości.

AS Roma wygrywa, Daniele De Rossi triumfuje w debiucie. Zbigniew Boniek zachwycony

Mimo krótszego występu, więcej powodu do zadowolenia miał pierwszy z wymienionych, celebrując zwycięstwo wraz z kolegami z szatni. AS Roma wygrała 2:1, strzelając oba gole jeszcze w pierwszej połowie. Do siatki trafili Romelu Lukaku oraz Lorenzo Pellegrini. Przy obu tych trafieniach asystę zanotował Stephan El Shaarawy.