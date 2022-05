Trener zmieszał Jose Mourinho z błotem. Jego odpowiedź? Klasa

Zdenek Zeman to bez wątpienia jeden z najbardziej doświadczonych, wciąż aktywnych trenerów "Starego Kontynentu" - urodzony w Czechach szkoleniowiec swoją karierę na ławce rozpoczynał w 1974 roku od szkolenia młodzieży w Palermo - dziś jest sternikiem Foggii, a całkiem niedawno, bo pod koniec stycznia, przedłużył swoją umowę z tym klubem o kolejny rok.

75-latek po drodze zaliczył kilkanaście innych klubów - większość z nich w Italii. Dwukrotnie, w latach 1997-1999 i 2012-2013, prowadził ekipę AS Roma - i to zdaje się nieprzerwanie zachęcać go do tego, by krytykować obecnego trenera "Giallorossich", Jose Mourinho. Nie trzeba przy tym nadmieniać, że obaj panowie nie darzą się przesadną sympatią.

Zdenek Zeman krytykuje Jose Mourinho. "Chodzenie na skróty"

"Mourinho prowadzący Romę do finału Ligi Konferencji jest oznaką niskiego poziomu tych rozgrywek" - stwierdził m.in. w swoim niedawnym wywiadzie z Rai Radio 1 Zeman, który postanowił jak widać w swej ocenie od razu wytoczyć najcięższe działa. Szkoleniowiec jednak... poważnie się pomylił w swoich rozważaniach.

"To rywalizacja na niskim poziomie dla słabo rozwiniętych piłkarsko narodów. Myślę, że Barcelona, która brała w niej udział, sama zadecydowała o tym, by odpaść" - orzekł Czech, który pomieszał nieco fakty, bowiem "Blaugrana" faktycznie jest już poza kontynentalnym pucharem, ale mowa tu o Lidze Europy.

"Mourinho wygrywał z drużynami, w których inni wygrywali przed nim, za wyjątkiem Porto. Myślę, że to chodzenie na skróty" - podsumował.

Jose Mourinho odpowiada Zdenowi Zemanowi i to... życzeniami

Zeman nie musiał długo czekać na ripostę. Jose Mourinho miał zresztą do niej świetną okazję, bowiem w piątek zjawił się na konferencji prasowej przed sobotnim spotkaniem Romy z Venezią. "Mou", który bywa znany z ciętego języka, tym razem zaskoczył jednak wszystkich.

"Wiem, że jestem spóźniony z tym o jeden dzień, ale nim skończymy, chciałbym życzyć panu Zemanowi, który wczoraj obchodził urodziny, wszystkiego najlepszego" - powiedział całkowicie spokojny Portugalczyk, dając do zrozumienia, że nie da się sprowokować drugiej stronie. Nie pomylił się zresztą - Zdenek Zeman faktycznie przyszedł na świat dokładnie 12 maja 1947 roku.

Jose Mourinho i Roma kończą sezon. Przed nimi jeden finał

AS Roma ma przed sobą jeszcze tylko dwa mecze ligowe w tym sezonie - ze wspominaną już Venezią oraz Torino. W finale Ligi Konferencji zmierzy się z kolei 25 maja z Feyenoordem Rotterdam.

Jose Mourinho jest trenerem "Giallorossich" od lipca 2021 roku. Wcześniej prowadził zespół Tottenhamu Hotspur.

