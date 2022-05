Trener z przeszłością w PKO Ekstraklasie na celowniku klubu Serie A

W minionym sezonie Spezia Calcio długo walczyła o uniknięcie degradacji. Ostatecznie cel osiągnęła, plasując się na 16. lokacie. Od strefy spadkowej dzieliło ją sześć punktów.

Klubowe władze nie są jednak zadowolone z pracy trenera Thiago Motty. Wszystko wskazuje na to, że pożegna się on z posadą - mimo umowy ważnej do połowy 2024 roku. A być może sam z dalszej współpracy zrezygnuje, jeśli prawdą jest, że jego angaż rozważa PSG.

Serie A. Nenad Bjelica czy Andrea Pirlo?

Kto będzie następcą byłego reprezentanta Włoch w Spezii? Jak donosi Gianluca Di Marzio, jednym z najpoważniejszych kandydatów jest Nenad Bjelica. Chorwat doskonale znany jest polskim kibicom - w latach 2016-18 prowadził poznańskiego Lecha.

Pod uwagę przez szefostwo Spezii brani są również pozostający bez zajęcia Andrea Pirlo i Luca Gotti.

Dla Bjelicy byłby to powrót na dobrze znany teren. Ekipą Spezii dowodził już w sezonie 2014-15. Wówczas występowała ona na bezpośrednim zapleczu Serie A.

Z Włoch chorwacki trener przeniósł się do Polski, a następnie wrócił do ojczyzny. W ostatnich latach odpowiadał za wyniki Dinama Zagrzeb (faza grupowa Ligi Europy) oraz NK Osijek. Z tą drugą drużyną zajął trzecie miejsce w zakończonym właśnie sezonie.

Pod skrzydła Bjelicy trafić mogą Arkadiusz Reca i Jakub Kiwior, obecnie broniący barw klubu z Ligurii.

