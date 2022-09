Trener Salernitany skomentował debiut Krzysztofa Piątka

Krzysztof Piątek nie może zagrzać sobie nigdzie miejsca na dłużej. Niechciany w Hercie, pod koniec okienka transferowego już po raz trzeci trafił do Serie A. Jego nowym klubem została Salernitana.

Polski napastnik zadebiutował w nowym zespole w poniedziałek. Na boisku pojawił się w drugiej połowie, przy stanie 1-1. Ostatecznie mecz zakończył się remisem 2-2.

Nowy trener Krzysztofa Piątka skomentował jego debiut

- Piątek pokazał już, że ma ważne cechy, nawet jeśli nie rozegrał jeszcze 90 minut - powiedział po meczu trener gospodarzy Davide Nicola.

Szkoleniowiec zaznaczył też, że kilku piłkarzy, tak jak Piątek, dopiero wprowadza się do zespołu.

Piątek po odejściu z Cracovii w 2018 reprezentuje już barwy piątego klubu. Po znakomitym strzeleckim początku w Genoi natychmiast trafił do AC Milan. Tam zaliczył udany start, ale po słabszym półroczu odszedł do Herthy Berlin. Jego przygoda z niemieckim klubem była zupełnie nieudana i Piątek już wiosną był wypożyczony do Fiorentiny. Tam w 18 meczach zdobył sześć bramek.