Stefano Pioli bez wątpienia napisał piękny rozdział w najnowszej historii AC Milan. Przywrócił zespół do europejskiej czołówki, a co najważniejsze - odzyskał scudetto po jedenastoletniej przerwie. Wszystko wskazuje jednak na to, że ten mariaż niebawem dobiegnie końca. Niedawna, podwójnie bolesna porażka derbowa z Interem sprawiła, że los dotychczasowego trenera został przesądzony. Dobrze zorientowany włoski dziennikarz przekonuje, że "Rossoneri" wytypowali już swojego wymarzonego kandydata na nowego szkoleniowca.

