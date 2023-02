- Nigdy nie powiedziałem, że chcę, aby Juve wygrywało po 1:0, doprowadzacie mnie do szału tymi bzdurami. To banał. Spójrz na wszystkie statystyki moich drużyn, zawsze miałem najlepszą obronę i drugi najlepszy atak. Nie możesz uciec od liczb - grzmiał, cytowany przez football-italia.net.

Allegri grzmiał do dziennikarza. "Widzisz rzeczy abstrakcyjne"

- Moje drużyny zawsze strzelały 70-80 bramek w sezonie. Wy dużo gadacie o niczym, a ja mówię o liczbach, to jest problem. Wiem, że musicie siedzieć i mówić o niczym, żeby wypełnić czas, ale ja tego nie robię. Wyobraziliście to sobie, stworzyliście historię i dalej ją rozpowszechniacie. Ty widzisz rzeczy abstrakcyjne, ja widzę to, co jest konkretne. Masz wszystkie statystyki, spójrz na nie. W futbolu liczy się tylko jedna rzecz: wygrywanie meczów. Nie ma znaczenia, czy po 1:0 czy 5:0 - bronił się 55-latek.