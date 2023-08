Transfer Zielińskiego coraz bliżej. Napoli oferuje majątek za jego następcę

Hiszpański talent na celowniku Napoli. Ma zastąpić Zielińskiego?

Gabri Veiga jest jednym z najlepszych młodych pomocników w lidze hiszpańskiej. Jego wielki talent został dostrzeżony przez największe kluby na świecie. Czy to właśnie on został wytypowany do roli następcy Piotra Zielińskiego w SSC Napoli? Tego możemy się jedynie domyślać, jest to jednak bardzo prawdopodobny scenariusz.