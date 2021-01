Krzysztof Piątek wciąż może wrócić do Serie A. Zdaniem włoskich dziennikarzy negocjacje z Genoą wciąż trwają, jednak są zależne od ruchów transferowych Juventusu Turyn. Przyjście Polaka nastąpi, gdy Gianluca Scamacca podpisze kontrakt ze "Starą Damą".

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Bundesliga. Arminia Bielefeld - Hertha Berlin 1-0. Skrót meczu (ELEVEN SPORTS). Wideo Eleven Sports

Jeszcze pod koniec ubiegłego roku Piątek prowadził zaawansowane rozmowy z Genoą w sprawie sensacyjnego powrotu do Serie A. Miały się odbyć testy medyczne, a sam piłkarz wyrażał ogromną chęć do przenosin, ponieważ nie odnajduje się w Berlinie. Zdaniem "La Gazzetta dello Sport" nie doszło do tego, jednak temat nie upadł i wciąż możliwe są negocjacje.



Reklama

Wszystko zależy od pomyślności negocjacji "Rossoblu" z Juventusem. Mistrzowie Włoch chcą zakontraktować Scamaccę na wypożyczenie z opcją wykupu. Młodzieżowy reprezentant Italii przebywa w Genui jedynie na wypożyczeniu z Sassuolo, dlatego klub musi poczekać na rozwój wypadków. Włoskie media szacują, że sprawa wyjaśni się pod koniec zimowego okienka transferowego.

Transfer Piątka również nie będzie tani dla Genoi. Klub chce zaproponować berlińczykom jedynie odpłatne wypożyczenie, ponieważ o transferze wartym kilkanaście milionów euro nie może być mowy. Hertha zarobiłaby za wypożyczenie Polaka około trzech milionów.

MM, Polsat Sport

Zobacz Sport Interia w nowej odsłonie!

Sprawdź!