W poniedziałek Genoa CFC podejmie AC Milan w ramach 20 kolejki Serie A. W tym spotkaniu na pewno nie zagra Krzysztof Piątek z powodu nadmiaru żółtych kartek. Polskiego napastnika prawdopodobnie nie będzie także na trybunach ponieważ na ostatniej prostej jest jego transfer do "Rossonerich".

"La Gazzetta dello Sport" informuje, że Piątek we wtorek ma przejść w Mediolanie testy medyczne, a następnie podpisać kontrakt z AC Milan. Potem, wraz ze swoją partnerką Pauliną Procyk, będzie szukał domu.



O przeprowadzce Piątka do AC Milan głośno jest od tygodnia. Niemal codziennie we włoskiej prasie pojawiają się doniesienia o rychłej finalizacji transferu. Według nieoficjalnych doniesień, Milan ma zapłacić Genoa CFC 40 milionów euro. W ramach umowy, do Genui miałby się przenieść Andrea Bertolacci lub Alen Halilović. Jak podaje Sky Sport Italia, ta oferta jest już nieaktualna. Milan proponuje Genoa CFC 35 milionów i Jose Mauriego.



Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem Piątek zadebiutuje w barwach nowego klubu już w sobotę, kiedy to Milan zmierzy się na San Siro z klubem Arkadiusza Milika i Piotra Zielińskiego Napoli.



W tym sezonie Serie A Piątek strzelił już 13 goli. Reprezentant Polski w Milanie ma zastąpić Gonzalo Higuaina, który ma zostać wypożyczony do Chelsea Londyn.

