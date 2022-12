Transfer Bartosza Bereszyńskiego staje się faktem. Pozostały tylko detale

Jak podał Gianluca Di Marzio, a za nim powtórzył inny włoski dziennikarz Fabrizio Romano, wymiana na linii Sampdoria-Napoli jest w trakcie finalizacji. Do tego pierwszego klubu trafi na wypożyczenie Alessandro Zanoli, natomiast w odwrotnym kierunku, także na wypożyczenie, ale z opcją wykupu, powędruje Bereszyński. Do Neapolu także wróci wypożyczony do Sampdorii Nikita Contini.