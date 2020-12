Po szalonej drugiej połowie spotkania Udinese pokonało Torino 3-2. W przeciągu czterech minut zobaczyliśmy aż trzy bramki, a w końcówce spotkania Ricardo Rodriguez niemal zdobył gola po efektownym strzale z rzutu wolnego. Na boisku pełne 90 minut spędził Karol Linetty.

Piłkarze Torino nadal walczą, aby wydobyć z się z dolnej części tabeli Serie A. Ekipa z Piemontu słabo weszła w obecny sezon, a ostatnio bardzo często miesza remisy z porażkami.



Początek dzisiejszego starcia z Udinese również nie należał do najlepszych w wykonaniu drużyny Marca Giampaolo i już w 24. minucie goście objęli prowadzenie. Ignacio Pussetto otrzymał podanie od Gerarda Deulofeu i wpadł w pole karne. Włoch znalazł się w sytuacji sam na sam i dopełnił formalności.



Goście dołożyli kolejne trafienie po przerwie. W 54. minucie Roberto Pereyra sprytnym zwodem zwiódł defensorów i wystawił piłkę do Rodriga De Paula, który pewnym uderzeniem w prawy róg bramki pokonał Salvatora Sirigu.



Torino nie dało się jednak całkowicie zepchnąć do defensywy i w 67. minucie rozpoczęło szaloną pogoń za swoimi rywali. Andrea Belotti najlepiej odnalazł się pomimo zamieszania pod bramką Udinese i wykończył podanie Federica Bonazzoliego.



Niespełna minutę później reprezentant Włoch do trafienia dołożył asystę. Belotti efektownie zagrał piętą w kierunku pola karnego, a piłkę przyjął Bonazzoli. Piłkarz Torino złamał akcję do środka i po chwili umieścił piłkę w siatce.



Goście zamroczeni dwoma szybkimi ciosami nie dali się jednak znokautować i również po trochę ponad 60 sekundach ponownie trafili do siatki. Pereyra podał z bocznej strefie boiska, a Ilija Nestorovski zdobył trzeciego gola dla Udinese.



Tuż przed zakończeniem meczu Torino było bliskie ponownie doprowadzić do wyrównania. Ricardo Rodriguez huknął z rzutu wolnego, a pędząca futbolówka odbiła się od poprzeczki.



Całe spotkanie dla gospodarzy zagrał Karol Linetty.



Serie A - wyniki, tabela, strzelcy



PA



11. kolejka Włochy - Serie A

2020-12-12 18:00 | Stadion: Stadio Olimpico Grande Torino | Arbiter: Davide Massa Torino FC Udinese Calcio 2 3 DO PRZERWY 0-1 A. Belotti 66' F. Bonazzoli 67' I. Pussetto 24' R. De Paul 54' I. Nestorovski 69'

2 3 Torino FC Udinese Calcio Sirigu Lyanco Rodríguez N'Koulou Meïté Singo Linetty Vojvoda Rincón Hernández Zaza Belotti Musso Bonifazi Samir Nuytinck De Paul Stryger Pereyra Zeegelaar Walace Pussetto Deulofeu SKŁADY Torino FC Udinese Calcio Salvatore Sirigu 76′ 76′ Juan Agustín Musso 37′ 37′ Lyanco Evangelista Silveira Neves Vojnović Kevin Bonifazi Ricardo Rodriguez Samir Caetano de Souza Santos 46′ 46′ Nicolas Nkoulou 43′ 43′ Bram Nuytinck 46′ 46′ Soualiho Meïté 54′ 54′ Rodrigo Javier De Paul Wilfried Stephane Singo Jens Stryger Larsen Karol Linetty 37′ 37′ 82′ 82′ Roberto Maximiliano Pereyra 51′ 51′ 63′ 63′ Mërgim Vojvoda Marvin Zeegelaar Tomás Eduardo Rincón Hernández 61′ 61′ Walace Souza Silva 46′ 46′ Simone Zaza 24′ 24′ 82′ 82′ Ignacio Pussetto 66′ 66′ Andrea Belotti 62′ 62′ Gerard Deulofeu REZERWOWI Vanja Milinković Savić Manuel Gasparini Antonio Rosati Simone Scuffet Gleison Bremer Silva Nascimento Nahuel Molina Lucero Alessandro Buongiorno 43′ 43′ 81′ 81′ Rodrigo Nascimiento Franca 46′ 46′ Armando Izzo Hidde ter Avest Nicola Murru Mamadou Coulibaly Simone Edera 82′ 82′ Jean-Victor Makengo 63′ 63′ Amer Gojak 61′ 61′ Rolando Mandragora 46′ 46′ 88′ 88′ Saša Lukić Petar Mićin Jacopo Segre Martin Palumbo 46′ 46′ 67′ 67′ Federico Bonazzoli 82′ 82′ Kevin Lasagna Samuele Vianni 62′ 62′ 69′ 69′ Ilija Nestorovski

STATYSTYKI Torino FC Udinese Calcio 2 3 Posiadanie piłki 61,2% 38,8% Strzały 8 9 Strzały na bramkę 5 6 Rzuty rożne 2 2 Faule 9 17 Spalone 1 3