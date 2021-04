Torino FC podejmuje SSC Napoli w 33. kolejce Serie A. W podstawowej jedenastce zespołu gości znalazł się Piotr Zieliński, natomiast Karol Linetty usiadł na ławce rezerwowych gospodarzy. Transmisja w Eleven Sports, a tekstową można śledzić w Interii.

33. kolejka Włochy - Serie A

2021-04-26 18:30 | Stadion: Stadio Olimpico Grande Torino | Arbiter: Paolo Valeri Torino FC SSC Napoli 0 2 DO PRZERWY - T. Bakayoko 11' V. Osimhen 13'

Napoli walczy o czołową czwórkę w Serie A, która pozwoli na występy w Lidze Mistrzów w przyszłym sezonie.

Z kolei Torino broni się przed spadkiem.



Lorenzo Insigne rozgrywa 300. spotkanie w barwach Napoli w Serie A. W tym klubie więcej meczów od niego w lidze ma tylko czterech piłkarzy: Marek Hamšik (408). Giuseppe Bruscolotti (387), Antonio Juliano (355) i Moreno Ferrario (310).

Goście na prowadzenie wyszli w 11. minucie. Tiemoué Bakayoko przymierzył zza pola karnego, pokonując Salvatorego Sirigu.



Dwie minuty później Napoli wygrywało już 2-0. Przyjezdni wybili piłkę z własnego pola karnego, nie przejął jej Victor Osimhen, ale Nicolas Nkoulou, stracił ją właśnie na rzecz Nigeryjczyka, który popędził na bramkę. W "16" dopadł go Gleison Bremer, jednak Osimhen zdołał oddać strzał, a futbolówka trochę po nodze obrońcy znalazła drogę do siatki.

Nie minęło pół godziny, a Napoli mogło prowadzić trzema bramkami. Giovanni Di Lorenzo dośrodkował w pole karne, piłkę głową zgrał Elseid Hysaj, ale uderzenie Osimhena przyblokował Nkoulou i mieliśmy tylko rzut rożny.



W 32. minucie goście wyprowadzili kontrę. Osimhen podał do Zielińskiego, który podał do Mattei Politano, ten dobiegł do pola karnego, ściął do środka, jednak jego strzał po nodze Bremera przeszedł tuż obok słupka.



0 2 Torino FC SSC Napoli Meret Di Lorenzo Rrahmani Koulibaly Hysaj Demme Politano Insigne Bakayoko Zieliński Osimhen Sirigu Izzo Bremer N'Koulou Rincón Hernández Singo Ansaldi Verdi Mandragora Sanabria Ayala Belotti SKŁADY Torino FC SSC Napoli Salvatore Sirigu Alex Meret Armando Izzo Giovanni Di Lorenzo Gleison Bremer Silva Nascimento Amir Rrahmani Nicolas Nkoulou Kalidou Koulibaly Tomás Eduardo Rincón Hernández Elseid Hysaj Wilfried Stephane Singo Diego Demme Cristian Daniel Ansaldi Matteo Politano Simone Verdi Lorenzo Insigne Rolando Mandragora 11′ 11′ Tiemoué Bakayoko Arnaldo Antonio Sanabria Ayala Piotr Zieliński Andrea Belotti 13′ 13′ Victor James Osimhen REZERWOWI Vanja Milinković Savić Nikita Contini Baranovsky Alessandro Buongiorno Hubert Dawid Idasiak Nicola Murru Davide Costanzo Ricardo Rodriguez Nikola Maksimović Lyanco Evangelista Silveira Neves Vojnović Silva Duarte Mario Rui Mërgim Vojvoda Eljif Elmas Daniele Baselli Stanislav Lobotka Amer Gojak Fabián Ruiz Pena Karol Linetty Antonio Cioffi Saša Lukić Hirving Lozano Federico Bonazzoli Dries Mertens Simone Zaza Andrea Petagna

