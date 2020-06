Lazio Rzym pokonało na wyjeździe 2-1 Torino FC i zbliżyło się do Juventusu Turyn na odległość punktu, choć "Stara Dama" ma rozegrany mecz mniej. Już 29. bramkę w sezonie ligowym zdobył Ciro Immobile.

Początek spotkania zwiastował niespodziankę. Goniące Juventus Lazio wierzyło, że Ciro Immobile szybko znajdzie się w świetle reflektorów i tak faktycznie się stało. Włoski napastnik znalazł się w centrum uwagi, ale nie z powodu zdobytej bramki, a zagrania ręką we własnym polu karnym.

Jedenastkę w 5. minucie wykorzystał Andrea Belotti i Torino niespodziewanie prowadziło 1-0.



Immobile zrehabilitował się jednak tuż po przerwie. 30-letni napastnik otrzymał dobre podanie w pole karne od Luisa Alberto i bardzo sprytnym strzałem wyrównał wynik spotkania. Zawodnik Lazio umieścił piłkę tuż przy słupku.



Dla Immobile była to już 29. bramka w tym sezonie Serie A. Włoch pewnie zmierza po koronę króla strzelców i goni Roberta Lewandowskiego (34 bramki) w klasyfikacji Złotego Buta.



Torino postawiło rywalowi twarde warunki, lecz Lazio w 73. minucie objęło prowadzenie 2-1. Strzał z dystansu 35-letniego Marco Parolo odbił się rykoszetem od jednego z obrońców, zmylił bramkarza i wpadł do bramki.

Dzięki wygranej Lazio zbliżyło się tylko na punkt do liderującego Juventusu Turyn. "Stara Dama" swój mecz rozegra dziś wieczorem przeciwko Genoi.



Torino jest na 15. miejscu, ma sześć punktów przewagi nad strefą spadkową.



29. kolejka Włochy - Serie A

2020-06-30 19:30 | Stadion: Stadio Olimpico Grande Torino | Arbiter: D. Massa STATYSTYKI Torino FC Lazio Rzym 1 2 Posiadanie piłki 46% 54% Strzały 3 12 Strzały na bramkę 1 5 Rzuty rożne 2 8 Faule 13 16 Spalone 0 5

1 2 Torino FC Lazio Rzym Strakosha Acerbi Patric Radu Lazzari Alberto Milinković-Savić Parolo Immobile Caicedo Jony Sirigu Bremer De Silvestri Nkoulou Olaoluwa Aina Lyanco Lukić Meïté Rincón Hernández Belotti Verdi SKŁADY Torino FC Lazio Rzym Salvatore Sirigu Thomas Strakosha 80′ 80′ Gleison Bremer Silva Nascimento Francesco Acerbi 59′ 59′ Lorenzo De Silvestri 90′ 90′ Patricio Gabarron Nicolas Nkoulou Ştefan Daniel Radu 70′ 70′ Temitayo Olufisayo Olaoluwa Aina 90′ 90′ Manuel Lazzari Lyanco Evangelista Silveira Neves Vojnović Romero Alconchel Luis Romero 80′ 80′ Saša Lukić Sergej Milinković-Savić Soualiho Meïté 72′ 72′ Marco Parolo Tomás Eduardo Rincón Hernández 48′ 48′ 4′ 4′ Ciro Immobile 5′ (k.) 5′ (k.) Andrea Belotti 29′ 29′ 59′ 59′ Felipe Caicedo 45′ 45′ 59′ 59′ Simone Verdi 59′ 59′ Jonathan Rodríguez Menéndez REZERWOWI Antonio Rosati Guido Guerrieri 59′ 59′ Cristian Daniel Ansaldi Silvio Proto 80′ 80′ Lévy Koffi Djidji 90′ 90′ Djavan Anderson Emin Ghazoini Nicolò Armini Armando Izzo Luca Falbo Wilfried Stephane Singo 59′ 59′ 74′ 74′ Jordan Zacharie Lukaku Michel Ndary Adopo Adam Marušić 70′ 70′ Simone Edera 90′ 90′ Bartolomeu Jacinto Quissanga Jean Freddi Pascal Greco Denis Vavro 59′ 59′ Alejandro Berenguer Remiro Danilo Cataldi 80′ 80′ Vincenzo Millico 59′ 59′ Carlos Joaquín Correa Simone Zaza André Anderson Pomilio Lima da Silva

