Krzysztof Piątek zdobył bramkę, ale zanotował też dwa katastrofalne pudła w meczu z Torino FC. Jego AC Milan długo prowadził z rywalem, ale ostatecznie przegrał 1-2 w meczu 5. kolejki Serie A.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. AC Milan - Inter Mediolan 0-2 - skrót (ZDJĘCIA ELEVEN SPORTS). WIDEO Eleven Sports

Serie A: wyniki, tabela, terminarz, strzelcy

Reklama

Dwa zwycięstwa i trzy porażki - nie takiego początku sezonu spodziewali się kibice AC Milan. Drużyna Marco Giampaolo w sobotę boleśnie przegrała 0-2 z Interem Mediolan, a dziś uległa Torino, choć długo miała spotkanie pod kontrolą.



Piątek spotkanie z Torino rozpoczął w wyjściowym składzie. Polak zajął miejsce na środku ataku w systemie 4-3-3, a po jego bokach ustawieni byli Suso oraz Rafael Leao.

Już w pierwszej akcji po dośrodkowaniu w pole karne Torino w walce z rywalem przewrócił się Piątek. Nie było jednak mowy o "jedenastce", zresztą polski napastnik nie protestował.



W ósmej minucie żółtą kartkę za faul na Piątku obejrzał Lyanco. Napastnik dostał sprytne podanie za linię obrony i już uciekał rywalom, gdy został pchnięty przez przeciwnika. Z rzutu wolnego sprzed pola karnego uderzył Hakan Calhanoglu i był bliski powodzenia - piłka przeleciała tuż obok słupka.

W 17. minucie Piątek wystąpił w roli skrzydłowego, znakomicie centrując do Leao. Ten został powalony w polu karnym i sędzia wskazał na jedenasty metr! Do piłki podszedł Piątek i płaskim, mocnym uderzeniem umieścił piłkę w bramce!

Zdjęcie Krzysztof Piątek w objęciach kolegów / ALESSANDRO DI MARCO / PAP/EPA

Chwilę później Leao był o krok od podwyższenia prowadzenia. Jego strzał głową w kapitalny sposób nad poprzeczkę przeniósł Sirigu.

W dalszej części gry mecz się zaostrzył - żółte kartki oglądali sprowadzony do Milanu z Empoli Bennacer, a także napastnicy Torino - Belotti i Zaza.



W doliczonym czasie gry fatalny błąd popełnił Donnarumma. Bramkarz Milanu wyszedł przed pole karne, ale uprzedził go Belotti. Napastnik Torino tak bardzo chciał oddać strzał, zanim dopadną go obrońcy, że spudłował na pustą bramkę!



Tuż po zmianie stron Milan mógł podwyższyć prowadzenie. Piątek dostał dobre podanie w pole karne, a że sam nie chciał strzelać z ostrego kąta, szukał podaniem lepiej ustawionego Calhanoglu. Piłkę przechwycił jednak obrońca.

Chwilę później Piątek spudłował w wymarzonej sytuacji. W akcji trzech na dwóch Suso podał mu na środek pola karnego, a ten uderzał z miejsca, z którego wykonuje się rzuty karne. Uderzył płasko, technicznie, ale obok bramki.



Wydawało się, że Milan ma wszystko pod kontrolą, ale wystarczyła chwila nieuwagi, by Torino doprowadziło do wyrównania. Belotti przeprowadził indywidualną akcję, kończąc ją mocnym strzałem. Donnarumma nie zdążył z interwencją i było 1-1. Na dodatek za protesty czerwoną kartkę obejrzał rezerwowy Milanu Pepe Reina.

Cztery minuty później było już 2-1 dla Torino! Tym razem Belotti dobijał strzał kolegi, ale nie trafił czysto w piłkę. Futbolówka poleciała pionowo w górę, więc napastnik Torino ratował się przewrotką i... strzelił gola!

W doliczonym czasie gry znakomitą okazję, by doprowadzić do wyrównania miał Franck Kessie, ale z dwóch metrów strzelił ponad bramką Torino. W wybornej sytuacji był jeszcze Piątek, który strzelał głową z bardzo bliskiej odległości. Zamiast do bramki trafił jednak w bramkarza!



Zdjęcie Krzysztof Piątek nie dowierzał, jak potoczyły się losy meczu / Valerio Pennicino / Getty Images

Torino FC - AC Milan 2-1 (0-1)



Bramka: 0-1 Piątek (17. - z rzutu karnego), 1-1 Belotti (72.), 2-1 Belotti (76.).

Czerwona kartka: Milan - Reina (72. - poza boiskiem).



Torino FC: Sirigu - Izzo, Lyanco (57. Ansaldi), Bremer, De Silvestri - Baselli, Rincon, Aina (82. Djidji) - Verdi (66. Berenguer), Belotti, Zaza.



AC Milan: Donnarumma - Calabria, Musacchio, Romagnoli, Hernandez - Kessie, Bennacer (79. Rebić), Calhanoglu - Suso, Leao (65. Bonaventura), Piątek.

Zobacz raport meczowy

5. kolejka Włochy - Serie A

2019-09-26 21:00 | Stadion: Stadio Olimpico Grande Torino | Arbiter: M. Guida 2 1 Torino FC AC Milan Donnarumma Calabria Hernández Musacchio Romagnoli Bennacer Calhanoglu Kessié Piątek Leão Suso Sirigu Bremer De Silvestri Izzo Olaoluwa Aina Lyanco Baselli Rincón Hernández Belotti 2 Zaza Verdi SKŁADY Torino FC AC Milan Salvatore Sirigu 77′ 77′ Gianluigi Donnarumma Gleison Bremer Silva Nascimento Davide Calabria Lorenzo De Silvestri 63′ 63′ Theo Bernard François Hernández Armando Izzo 88′ 88′ Mateo Musacchio 81′ 81′ 83′ 83′ Temitayo Olufisayo Olaoluwa Aina 72′ 72′ Alessio Romagnoli 8′ 8′ 57′ 57′ Lyanco Evangelista Silveira Neves Vojnović 21′ 21′ 78′ 78′ Ismael Bennacer Daniele Baselli Hakan Calhanoglu Tomás Eduardo Rincón Hernández Franck Yannick Kessié 72′, 76′ 72′, 76′ 33′ 33′ Andrea Belotti 18′ (k.) 18′ (k.) Krzysztof Piątek 31′ 31′ Simone Zaza 65′ 65′ Rafael Alexandre Conceição Leão 66′ 66′ Simone Verdi Jesus Joaquin Fernandez Saenz de la Torre REZERWOWI Antonio Rosati Antonio Donnarumma Samir Ujkani 72′ 72′ Jose Manuel Reina 57′ 57′ Cristian Daniel Ansaldi Andrea Conti Kevin Bonifazi Leonardo Duarte da Silva 83′ 83′ Lévy Koffi Djidji Ricardo Rodriguez Nicolas Nkoulou Lucas Biglia Simone Edera 65′ 65′ Giacomo Bonaventura Diego Sebastián Laxalt Suárez Samuel Castillejo Azuaga Soualiho Meïté Matteo Gabbia 66′ 66′ Alejandro Berenguer Remiro Rade Krunić Falque Silva Iago Fabio Borini Vincenzo Millico 78′ 78′ Ante Rebić

STATYSTYKI Torino FC AC Milan 2 1 Posiadanie piłki 45% 55% Strzały 9 15 Strzały na bramkę 3 4 Rzuty rożne 3 5 Faule 14 21 Spalone 3 1

Zdjęcie Krzysztof Piątek celebruje bramkę zdobytą przeciwko Torino / Stefano Guidi / Getty Images

WG