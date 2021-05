Niesamowity pogrom w Serie A! AC Milan pokonał Torino FC aż 7-0, co jest jego najwyższym zwycięstwem od 1962 roku. W zespole Torino zagrał Karol Linetty, ale zawalił bramkę, po czym został zmieniony.

Milan zadbał o to, żeby szybko zapewnić sobie spokojne spotkanie. Już w 19. minucie wynik meczu otworzył Theo Hernandez. Lewy obrońca oddał piękne uderzenie zza pola karnego, trafiając do bramki idealnie przy słupku.

Kilka minut później faulowany w polu karnym Torino był Samu Castillejo. Sędzia wskazał na jedenasty metr, a rzut karny pewnie wykorzystał Franck Kessie.



Koszmar Torino, historyczna wygrana Milanu

Tuż na początku drugiej połowy żółtą kartką ukarany został Karol Linetty. Chwilę później Milan podwyższył na 3-0, a Linetty znów się nie popisał. Tym razem dał się wyprzedzić Kessiemu, który dograł do Brahima Diaza. 21-latek nie miał problemu z umieszczeniem piłki w siatce.



To wyczerpało cierpliwość trenera Torino, który niemal natychmiast zdjął Polaka z boiska. Sytuacja Torino z minuty na minutę wyglądała jednak coraz gorzej!



Swoją drugą bramkę efektowną podcinką zdobył Theo Hernandez. A gdy Ante Rebić zorientował się, że wszyscy wokół niego strzelają na potęgę, sam w ciągu 12 minut skompletował hat-tricka. W 79. minucie Milan prowadził już 7-0. Do końca meczu wynik nie uległ zmianie.



7-0 z Torino to najwyższa wygrana AC Milan od 1962. Wówczas Milan wygrał 8-0 z Unionem Luksemburg w 1. rundzie eliminacji Pucharu Europy



Torino FC - AC Milan 0-7 (0-2)



Bramki: 0-1 Hernandez (19.), 0-2 Kessie (26. - z rzutu karnego), 0-3 Diaz (50.), 0-4 Hernandez (62.), 0-5 Rebić (67.), 0-6 Rebić (72.), 0-7 Rebić (79.).

36. kolejka Włochy - Serie A

2021-05-12 20:45 | Stadion: Stadio Olimpico Grande Torino | Arbiter: Marco Guida STATYSTYKI Torino FC AC Milan 0 7 Posiadanie piłki 41,9% 58,1% Strzały 10 20 Strzały na bramkę 1 15 Rzuty rożne 2 3 Faule 15 16 Spalone 1 2

0 7 Torino FC AC Milan Donnarumma Calabria Kjær Tomori Hernández 2 Bennacer Castillejo Çalhanoğlu Kessié Díaz Rebić 3 Sirigu Bremer Buongiorno Lyanco Linetty Singo Baselli Rodríguez Mandragora Bonazzoli Zaza SKŁADY Torino FC AC Milan Salvatore Sirigu Gianluigi Donnarumma Gleison Bremer Silva Nascimento Davide Calabria Alessandro Buongiorno Simon Kjaer Lyanco Evangelista Silveira Neves Vojnović Fikayo Tomori 48′ 48′ 56′ 56′ Karol Linetty 19′, 62′ 19′, 62′ 69′ 69′ Theo Bernard François Hernández Wilfried Stephane Singo 41′ 41′ 46′ 46′ Ismael Bennacer 44′ 44′ 56′ 56′ Daniele Baselli Samuel Castillejo Azuaga 56′ 56′ Ricardo Rodriguez 70′ 70′ Hakan Calhanoglu Rolando Mandragora 26′ (k.) 26′ (k.) Franck Yannick Kessié Federico Bonazzoli 50′ 50′ 63′ 63′ Brahim Abdelkader Díaz Simone Zaza 67′, 72′, 79′ 67′, 72′, 79′ 80′ 80′ Ante Rebić REZERWOWI Răzvan Sava Antonio Donnarumma Samir Ujkani Ciprian Tatarusanu 56′ 56′ Cristian Daniel Ansaldi 69′ 69′ José Diogo Dalot Teixeira Mërgim Vojvoda Matteo Gabbia Saša Lukić Pierre Kalulu Kyatengwa 56′ 56′ Tomás Eduardo Rincón Hernández Alessio Romagnoli Andrea Belotti Jens Petter Hauge Arnaldo Antonio Sanabria Ayala 63′ 63′ Rade Krunić 56′ 56′ Simone Verdi 46′ 46′ Soualiho Meité 70′ 70′ Rafael Alexandre Conceição Leão Daniel Maldini 80′ 80′ Mario Mandżukić

