Wydawało się, że 31-letni pomocnik w rozgrywkach 2021/22 będzie piłkarzem Serie A. Awansował bowiem do niej z Salernitaną, dla której w poprzednim sezonie zdobył trzy bramki w 31 spotkaniach.

Jednak Kupisz pozostanie na poziomie Serie B. Polak we Włoszech występuje od 2013 roku, kiedy trafił do Chievo Werona. I tylko pod koniec pierwszego sezonu wystąpił raz w Serie A.



Potem grał już tylko szczebel niżej. Kolejno były to: AS Cittadella, Brescia Calcio, Novara Calcio, AS Cesena, Ascoli Calcio, AS Livorno, Bari, Trapani Calcio i US Salernitana. W Pordenone spotka innego Polaka - Adama Chrzanowskiego.



Reklama

Zdjęcie Tomasz Kupisz / Jonathan Moscrop / Getty Images

Pawo