Włosi opisują szczegóły włamania do domu Zielińskiego. "Był wstrząśnięty"

W kontekście Zielińskiego wciąż nie ma także pełnej pewności co do jego przyszłości. Kontrakt Polaka z Napoli jest ważny do końca czerwca 2024 roku, więc dla klubu byłaby to prawdopodobnie ostatnia szansa, by zarobić jakieś pieniądze na swoim pomocniku. Sam Zieliński podkreśla, że dobrze czuje się pod Wezuwiuszem, sprawa jest więc skomplikowana, a odpowiedź powinny dać najbliższe tygodnie.