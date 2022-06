To mógł być cios dla kibiców "Juve". Ronaldo zaoferowany ich wielkim rywalom

Cristiano Ronaldo z pewnością nie jest najszczęśliwszym futbolistą pod słońcem grając dla Manchesteru United - choć jego pierwsza przygoda z tym klubem była pełna sukcesów i wywindowała gracza na sam szczyt piłkarskiego świata, to jego powrót na Old Trafford nie okazał się jak na razie przesadnie udany - to znaczy pod względem walki o trofea, bo sam "CR7" zdecydowanie wyróżniał się na tle drużyny.

Niemniej kiepskie wyniki "Czerwonych Diabłów" sprowokowały rozliczne spekulacje transferowe, które "wypychały" Portugalczyka z klubu. Niektóre zdawały się nawet całkiem prawdopodobne - inne przybierały mocno sensacyjny charakter. Ronaldo miał chociażby być przymierzany do zastąpienia Roberta Lewandowskiego w Bayernie Monachium czy zasilenia szeregów londyńskiej Chelsea.

Co więcej próby jego zakontraktowania miał podejmować również Inter Miami, którego współwłaścicielem jest David Beckham, a do tego pojawił się "wątek włoski" - w medialnych doniesieniach wspominano również o zainteresowaniu ze strony dawnego klubu piłkarza, Juventusu oraz AS Romy, gdzie współpracowałby z Jose Mourinho.

Cristiano Ronaldo w Interze Mediolan? "Nerazzurri" mieli odrzucić propozycję

Jak jednak widać nie były to dwie jedyny ekipy z Serie A, wokół których "zakręcił się" Cristiano Ronaldo. Według dziennika "La Repubblica" agent piłkarza, Jorge Mendes, miał zaoferować usługi swojego klienta Interowi Mediolan, czyli zespołowi wicemistrzów Italii.

"Nerazzurri" jednak mieli od razu odmówić - trudno się zresztą raczej dziwić, bowiem zespół z Lombardii - jak się zdaje - już od dawna miał wypracowaną swoją koncepcję budowy ofensywy na nowy sezon, opartej m.in. o sprowadzenie Romelu Lukaku czy Paulo Dybalę (choć akurat w przypadku tego ostatniego nic nie zostało jeszcze potwierdzone). Do tego dochodzą koszty generowane przez "CR7".

Tym samym nie spełni się scenariusz, w którym wybuchłoby bez cienia wątpliwości wielkie niezadowolenie kibiców "Starej Damy" - Ronaldo bowiem grał dla tego zespołu jeszcze całkiem niedawno, zdobywając z "Juve" dwa mistrzostwa, puchar i dwa superpuchary Włoch. A o tym, że fani ekipy z Turynu nie przepadają za mediolańczykami nie trzeba raczej przekonywać...

Cristiano Ronaldo mimo wszystko chce pozostać w Manchesterze United

Czy portugalski snajper do końca nieotwartego jeszcze letniego okienka transferowego zmieni zespół? To raczej mało prawdopodobne - jego kontrakt z United ważny jest jeszcze rok, a włodarzy "Czerwonych Diabłów" niespecjalnie chcą się go pozbywać, pomimo pobieranej przez niego olbrzymiej pensji. Sam zainteresowany z kolei ma być chętny na podjęcie współpracy z nowym trenerem Erikiem ten Hagiem, który zdążył już rozpocząć przygotowania do nowego sezonu z częścią zawodników MU.

Kolejna kampania Premier League rozpocznie się 6 sierpnia.