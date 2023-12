To już pewne, Piotr Zieliński wybrał nowy klub. Włosi nie mają wątpliwości

29-letni Zieliński wyjechał do Włoch jeszcze jako junior, początkowo do Udinese, z którego został wypożyczony do Empoli. W 2016 roku pomocnik podpisał kontrakt z Napoli i został w tym klubie aż do dziś. Na przestrzeni lat budował swoją pozycję w klubie i stał się jedną z ważniejszych jego postaci.