To już koniec Zielińskiego w Napoli? Media przekazały przełomowe wieści

Saga z udziałem Piotra Zielińskiego już od dłuższego czasu absorbuje uwagę kibiców na Półwyspie Apenińskim, jak i w Polsce. Czołowy zawodnik Napoli w dalszym ciągu nie przedłużył obowiązującego kontraktu, generując ogrom transferowych doniesień . Klub spod Wezuwiusza za wszelką cenę chciałby zatrzymać go w swoich szeregach, jednak rozmowy z otoczeniem piłkarza utknęły w martwym punkcie. Wiele wskazuje na to, że "kością niezgody" pozostają kwestie finansowe.

Działacze mistrzów Włoch są w stanie parafować nową umowę pod warunkiem, że etatowy reprezentant Polski obniży swoje dotychczasowe zarobki. Choć oficjalnie wiadomo, że piłkarz byłby skłonny na lekką redukcję płacy, to złożona oferta jest aż tak mało atrakcyjna, że obie strony wciąż nie mogą dojść do konstruktywnego porozumienia .

Niepewną sytuację Zielińskiego chcą wykorzystać inne włoskie kluby, które już od dłuższego czasu monitorują jego sytuację. Choć do ponownego otwarcia okienka transferowego pozostało jeszcze kilka tygodni, to zarówno Juventus, jak i Inter zamierzają zintensyfikować swoje starania w celu pozyskania 29-latka .

Ekipa z Mediolanu uważa, że pomocnik rodem z Polski jest idealną odpowiedzią na wszelkie pytania odnośnie do środkowej formacji. W sytuacji, gdy nie przedłuży kontraktu obowiązującego do 30 czerwca, stanie się dla "Nerazzurich" iście łakomym kąskiem .

Dziennikarze "La Gazzetta dello Sport" sugerują, że to właśnie drużyna prowadzona przez Simone Inzaghiego jest jednym z głównych faworytów do zakontraktowania uznanego pomocnika. Wskazują jednak na fakt, że sam Zieliński jest mocno przywiązany do ekipy spod Wezuwiusza i niechętnie przeniósłby swoje talenty w inne miejsce.