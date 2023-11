To już koniec Zielińskiego w Napoli? Dyrektor giganta postawił sprawę jasno

Nie jest żadną tajemnicą, że Piotr Zieliński zalicza się do ścisłej czołówki najlepszych pomocników na Półwyspie Apenińskim. 29-latek już od lat reprezentuje barwy Napoli , powoli stając się jedną z ikon słynnych "Partenopei". Reprezentant Polski wzbudza zainteresowanie włoskich mediów nie tylko za sprawą swojej gry, ale również przeciągających się negocjacji kontraktowych.

Warto podkreślić, że jego aktualna umowa obowiązuje do czerwca 2024 roku, co potęguje niepokój w szeregach aktualnych mistrzów Włoch. Wszystko przez fakt, że czołowy pomocnik klubu już za kilka tygodni może przystąpić do rozmów z innymi zespołami, odchodząc po sezonie kompletnie za darmo.