To jednak definitywny koniec. Piotr Zieliński odczytał poruszający list

Piotr Zieliński dołączył do SSC Napoli po udanych dla reprezentacji Polski finałach Euro 2016. Został pozyskany z Udinese za 16 mln euro. W Neapolu spędził osiem długich lat.

O tym, że zmieni klubowe barwy, mówi się nieprzerwanie od kilku miesięcy. Teraz oficjalnie potwierdził to sam zawodnik. Na poniedziałkowej imprezie urodzinowej pożegnał się z Napoli, odczytując przed zebranymi gośćmi poruszający list. Reklama

Zieliński żegna się z Neapolem. "Poznałem was, pokochałem i obdarzyłem szacunkiem"

"Neapolu, chciałbym ci podziękować za wszystko, co dla mnie zrobiłeś. Nigdy nie czułam się bezpieczniej niż tutaj, z moją rodziną. Zawsze będę pamiętał piękne chwile, które mnie tutaj spotkały i wspaniałych ludzi, których dane mi było poznać. Jesteście niezwykłymi ludźmi, waszą mentalność zawsze będę podziwiał. Dzięki wam osiągnąłem wszystko, czego mogłem sobie życzyć. Razem walczyliśmy o najważniejsze trofea i przeżyliśmy niezapomniane emocje" - to początkowy fragment listu opublikowanego we wtorek przez dziennikarza Alfredo Pedullę.

Zieliński podziękował gorąco również kibicom. Następnie poruszył wątek osobisty. Przypomniał, że właśnie w Neapolu na świat przyszło jego pierwsze dziecko.

"Tutaj stałem się mężczyzną, przywódcą, ojcem mojego syna. Razem z żoną jesteśmy wdzięczni za wszystko, co nas tutaj spotkało. Wasza gościnność i otwartość to coś, czego wszyscy możemy się uczyć. Dziękuję za wsparcie. Jesteście moimi przyjaciółmi. Teraz przyszedł czas na wspólne świętowanie i dobrą zabawę. Jesteście niesamowitymi ludźmi. Poznałem was, pokochałem i obdarzyłem szacunkiem. Dziękuję, bo nikt z was nigdy mnie nie obraził po mojej decyzji o zmianie zespołu. To bardzo wiele dla mnie znaczy. Sukcesy, które osiągnąłem w naszym klubie, są odzwierciedleniem moich marzeń" - czytamy dalej.

Przez osiem lat Zieliński rozegrał dla ekipy spod Wezuwiusza w sumie 364 spotkania, zdobył 51 bramek i zaliczył 46 asyst. Przyczynił się do triumfu w Coppa Italia (2020) oraz do odzyskania scudetto po 33 latach wyczekiwania (2023). To dla Napoli pierwszy tytuł mistrza Włoch od czasów Diego Armando Maradony.

W nowym sezonie - wszystko na to wskazuje - reprezentacyjny pomocnik będzie reprezentował barwy Interu Mediolan. Do klubu z Lombardii przejdzie na zasadzie transferu gotówkowego. Rynkowa wartość zawodnika szacowana jest obecnie na 25 mln euro.



