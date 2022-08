To dlatego Milik "wygrał" z gwiazdą Barcelony wyścig do Juventusu

Oprac.: Artur Gac Serie A

Dziennikarz Fabrizio Romano wyjawił szczegóły fiaska z przejściem Memphisa Depaya do Juventusu Turyn. To dlatego z ekipą "Starej Damy" mógł związać się Arkadiusz Milik, który trafił do Włoch na razie na zasadzie rocznego wypożyczenia z Olympique Marsylia.

Zdjęcie Memphis Depay / AFP