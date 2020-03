Do nietypowego zdarzenia doszło we włoskiej Ferrarze, gdzie Thiago Cionek udaremnił kradzież w jednym ze sklepów, goniąc i zatrzymując złodzieja. Tamtejsze media ochrzciły Polaka bohaterem.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Serie A. AC Parma - SPAL 0-1 - skrót (ZDJĘCIA ELEVEN SPORTS). WIDEO Eleven Sports

Burmistrz Ferrary stwierdził, że reprezentant Polski wykazał się "szczególnym altruizmem".

Reklama

- Po wysłuchaniu wiadomości o pościgu Thiago, skontaktowałem się z nim telefonicznie, aby mu podziękować. Teraz to samo chcę zrobić publicznie - stwierdził burmistrz Alan Fabbri.



Włoskie media opisują, że Polak bez strachu wybiegł za złodziejem i ścigał go na jednej z ulicy, aż w końcu dopadł i obezwładnił napastnika - "zupełnie jak w meczu piłki nożnej" - dodają.



Cionek aż do przerwania rozgrywek był podstawowym zawodnik drużyny z Ferrary, SPAL 2013. W obecnym sezonie środkowy obrońca zaliczył 22 spotkania we wszystkich rozgrywkach, zdobył bramkę i zaliczył dwie asysty.

Zdjęcie Thiago Cionek / Zbigniew Czyż / INTERIA.PL



WG