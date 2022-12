Przemawiając z mikrofonem w ręku, Berlusconi cieszył się, że we wrześniu wybrał nowego trenera, "dobrego, przyjaznego, miłego i zdolnego do motywowania naszych zawodników".

"Dorzuciłem do tego dodatkową motywację. Powiedziałem piłkarzom: Juve, AC Milan itd. przyjadą do nas i jeśli wygracie z jedną z tych wielkich drużyn, przyprowadzę do szatni autobus z k..." - dodał, co wywołało salwy śmiechu obecnych na sali.