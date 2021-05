Tajemniczy wpis Cristiano Ronaldo. Portugalczyk zostaje w Juventusie?

Ekipa z Turynu dosłownie w ostatniej chwili zapewniła sobie awans do Ligi Mistrzów - po meczach ostatniej ligowej kolejki zaledwie o punkt wyprzedziła ona drużynę Napoli, która będzie musiała zadowolić się rozgrywkami Ligi Europy.

Udział w najważniejszym europejskim turnieju klubowym będzie ważny dla Juventusu nie tylko ze względów finansowych oraz prestiżowych. Być może skłoni on także Cristiano Ronaldo, największą gwiazdę zespołu, do pozostania w klubie, bo - jak donosiły w ostatnich tygodniach media we Włoszech - bez gry "Juve" w Lidze Mistrzów piłkarz mógłby naciskać na transfer.



Cristiano Ronaldo w kręgu zainteresowań kilku klubów

Wśród klubów, które miałyby być zainteresowane sprowadzeniem króla strzelców Serie A, wymieniano PSG, a także byłe drużyny Ronaldo - Sporting, Manchester United i Real Madryt. "CR7" sam nie wypowiedział się konkretnie na temat swojej przyszłości w klubie, za to po ostatnim meczu ligowym "Bianconerich" zamieścił w mediach społecznościowych wpis, który daje duże pole do interpretacji.



Uciszanie i radość

Piłkarz zamieścił na Facebooku i Instagramie dwa zdjęcia - jedno z nich przedstawia samego Ronaldo, który przykłada do ust palec wskazujący w geście uciszania. Na drugim widać ekipę "Starej Damy", która świętuje awans do Ligi Mistrzów. Oba zdjęcia zostały opatrzone napisem "Fino alla fine" ("Aż do końca" - dewiza Juventusu) i przeciągłym "Sim" ("Tak" po portugalsku").

Jak wskazywały wcześniej media, brak gry "Juve" w Lidze Mistrzów byłby problematyczny z wielu względów. Po pierwsze oznaczałoby to mniejsze wpływy do klubowego funduszu w kolejnym sezonie, po drugie do "CR7" mógłby podejść do tej sprawy ambicjonalnie - sezon 2021/2022 byłby pierwszym od kilkunastu lat, w którym Ronaldo nie zagrałby w LM. Ostatni raz taka sytuacja miała miejsce jeszcze w czasach, gdy bronił barw lizbońskiego Sportingu.



Ronaldo nie zagrał z Bolonią

Cristiano Ronaldo, ku zdziwieniu wielu obserwatorów, nie zagrał w ostatnim meczu Serie A, w którym jego klub pokonał na wyjeździe Bolonię 4-1. Gole dla Juventusu strzelali Chiesa, Rabiot i Morata, który do siatki przeciwników trafił dwukrotnie.



Portugalczyk w tym sezonie strzelił dla turyńczyków 29 bramek. Drugi w tabeli strzelców był grający dla Interu Romelu Lukaku. Belg zdobył 24 gole.

Kontrakt Cristiano Ronaldo z Juventusem obowiązuje do czerwca 2022 roku.

Zdjęcie Cristiano Ronaldo w tym sezonie nie mógł świętować z "Juve" mistrzostwa, ale za to wzniósł Puchar Włoch. "Bianconeri" zdobyli go pokonując Atalantę / Jonathan Moscrop/Press Association/East News / East News

