Tajemnicze spotkanie w Rzymie. Kluczowa decyzja m.in. dla Zielińskiego

Piotr Zieliński być może już niedługo trafi w Napoli pod skrzydła zupełnie nowego trenera - i to nie byle jakiego, bo sporo wskazuje na to, że niebawem ekipę "Azzurrich" przejmie utytułowany Antonio Conte. Szkoleniowiec ten nie chciał co prawda dać jasnego sygnału, co do swojej najbliższej przyszłości, ale jego słowa wskazują, że - krótko mówiąc - coś może być na rzeczy. Kluczowe mogą tu już być nie tyle dni, co nawet i godziny...