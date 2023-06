Szykuje się transferowy hit. Dwóch Polaków może grać razem w Lidze Mistrzów

Włoski dziennikarz Fabrizio Romano poinformował, że "Stara Dama" nie zamierza wykupić Milika z OM , co kosztowałby siedem milionów euro plus dwa miliony w ewentualnych bonusach.

Nie oznacza to jednak, że Polak wróci do Francji. Zainteresowany nim jest bowiem Lazio. Rzymianie zakwalifikowali się do Ligi Mistrzów i szukają wzmocnień. Marsylia za swojego zawodnika chce co najmniej dziewięć milionów euro, a znalezienie snajpera w takiej cenie jest prawie niemożliwe. Na korzyść 29-letniego napastnika przemawia też fakt, że zna go dobrze Maurizio Sarri, trener Lazio, bowiem razem pracowali w Napoli, i już miał się z nim nawet kontaktować.