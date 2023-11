Szykuje się sensacyjne odejście Zielińskiego. "To więcej niż prawdopodobne"

To, co miało wydarzyć się latem 2023 roku, prawdopodobnie wydarzy się rok później. Włoskie media informują, że Piotr Zieliński po zakończeniu tego sezonu najpewniej ostatecznie opuści SSC Napoli. Jego kontrakt ma nie zostać prolongowany, co oznaczałoby, że Polak stałby się wówczas wolnym zawodnikiem. Na Półwyspie Apenińskim wiedzą już, które kluby są postrzegane jako główni kandydaci do pozyskania pomocnika.