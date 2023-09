Juventus pierwszy raz od wielu lat zaczyna sezon ze świadomością, że nie trzeba będzie grać na froncie europejskim. Zespół z Turynu dogadał się bowiem z Europejską Unią Piłkarską (UEFA), aby karę zawieszenia na występy w Europie odbyć w tym sezonie, gdyż w przyszłym roku zmienia się całkowicie format, a co za tym idzie do podniesienia będą także większe pieniądze .

W związku z tym, w czwartej kolejce Serie A w hicie między Juventusem a Lazio, rozgrywanym w Turynie, faworyt mógł być tylko jeden. Była nim oczywiście ekipa dowodzona przez Allegrego, w której występują Wojciech Szczęsny i Arkadiusz Milik. Bramkarz wrócił do pierwszego składu, a napastnik musiał czekać na swoją szansę po tym, jak trener wpuści go z ławki.

Wielki Juventus i fantastyczny Szczęsny

Początek spotkania nie wskazywał jednak na to, aby Milik miał wejść na murawę, z powodu gorszej dyspozycji Dusana Vlahovicia . To właśnie Serb bowiem otworzył wynik tego pojedynku. Doskonałe podanie z boku boiska w pole karne Lazio zagrał Manuel Locatelli , a tam na piłkę czekał właśnie napastnik Juve, który popisał się instynktem lisa pola karnego. Snajper jedynie dzióbnął futbolówkę, ale w taki sposób, że ta zatrzepotała w siatce.

Po przerwie Lazio wyraźnie się obudziło. Dzięki temu zespół ze stolicy Włoch był w stanie doprowadzić do strzelenia gola dającego kontakt. Fantastycznie zachował się Luis Alberto , który uderzył z około 20 metrów, ale był to strzał na tyle mocny i precyzyjny, że nawet wyśmienicie dysponowany Wojciech Szczęsny w tej sytuacji nie był w stanie pomóc swojemu zespołowi.

Goście zbyt długo nie cieszyli się z nawiązania kontaktu. Już trzy minuty później swój kunszt pokazał po raz kolejny Dusan Vlahović. Serb znakomicie zachował się na granicy linii pola karnego, zwiódł rywala i "zawinął rogala", a piłka wpadła do siatki. Trudno powiedzieć, który gol był ładniejszy, ale na pewno Alberto i Vlahović pokazali ponadprzeciętne umiejętności. Ostatecznie to Juventus był tego popołudnia zdecydowanie lepszą drużyną i zasłużenie wygrał to spotkanie. Taki wynik sprawia, że tymczasowo to "Stara Dama" wyszła na pozycję lidera Serie A.