Szokujące wieści z Włoch. Polak na wylocie z klubu. Ustalono już cenę

Wszystko wskazuje na to, że kariera Nicoli Zalewskiego w Romie powoli dobiega końca. Reprezentant Polski nie cieszy się zaufaniem Daniele De Rossiego, a według włoskich mediów usłyszał już, że może sobie szukać nowej drużyny. Kontrakt 22-latka wygasa za rok, dlatego najbliższe lato to ostatnia okazja dla rzymian na zarobienie na jego transferze. AS Roma zdążyła go już wycenić. Kwota zdecydowanie robi wrażenie.