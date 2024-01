Szokujące sceny podczas meczu. Piłkarz zszedł do szatni, bo został obrażony

W Serie A problem rasizmu w stosunku do piłkarzy wraca co jakiś czas. Tym razem mieliśmy jego kolejną odsłonę na Stadio Fruli podczas meczu Udinese z Milanem .

Pojedynek toczył się już ponad pół godziny, kiedy doszło do gorszących wydarzeń. Maignan poinformował sędziego Fabię Marescę o tym, że jest obrażany przez kibiców rywala, którzy wydawali odgłosy małp. Mecz został przerwany, a bramkarz najpierw podszedł do linii bocznej i ławek rezerwowych, by potem udać się do szatni.