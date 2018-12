- Będziemy dążyć do sprowadzenia nowego Cristiana Ronaldo, tyle że młodszego - zapowiedział szef Juventusu Andrea Agnelli. Włoskie media spekulują, że chodzi o młodego gwiazdora PSG - Kyliana Mbappe.

Juventus konsekwentnie buduje europejską potęgę. Wybudował piękny nowoczesny stadion, a od kilku lat systematycznie wzmacnia skład. Latem dołączył do niego Cristiano Ronaldo, choć wydawało się, że tak wielki transfer pozostaje jedynie w sferze marzeń fanów z Turynu.

Juventus prowadzi w Serie A, w której w 15 kolejkach stracił tylko dwa punkty, i wywalczył awans do 1/8 finału Ligi Mistrzów. Andrea Angelli wciąż jednak myśli o wzmocnieniach. Jego ostatnie słowa to bardzo mocna deklaracja.

Włoskie media twierdzą, że celem Juventusu jest transfer mistrza świata - Kyliana Mbappe. Wprawdzie Paris Saint-Germain nie ma zamiaru oddania swojej gwiazdy, ale "L'Equipe" twierdzi, że może to być konieczne, żeby klub z Paryża spełnił warunki finansowego fair play UEFA. PSG zaprzeczył tym doniesieniom i zaatakował francuską gazetę.



Włoskie media przekonują jednak, że: "Juventus trzyma rękę na pulsie i choć transfer będzie trudny do przeprowadzenia, to nie jest niemożliwy". Jak sugeruje "Tuttosport", jeśli władze UEFA docisną PSG, któremu zarzuca się łamanie zasad finansowego fair play, to Juventus będzie gotowy, aby sfinalizować spektakularny transfer.



