Juventus Turyn przygotowuje się do wznowienia rozgrywek o tytuł mistrza Włoch . W środę zmierzy się na obcym terenie z Cremonese .

Wojciech Szczęsny wrócił do treningów. Już w środę mecz z Cremonese

Mimo urazu Szczęsny dotrwał do końca pierwszej połowy. Na drugą część potyczki już jednak nie wyszedł. Zastąpił go Mattia Perin i do końca meczu nie pozwolił się pokonać.