Szczęsny "zmotywował" gwiazdora do zawieszenia emerytury. To będzie powrót roku

Kolejny powrót ze sportowej emerytury? Wiele wskazuje, że zanosi się na spektakularny come back, jeden z najgłośniejszych w ostatnich latach. Karierę zamierza bowiem wznowić 48-letni Francesco Totti. I to nie byle gdzie, bo od razu na szczeblu Serie A. Jego zatrudnieniem zainteresowane są dwa kluby włoskiej elity. - Zobaczymy, co powiedzą mi moje głowa i ciało. Głowa już zna odpowiedź - oznajmił mistrz świata z 2006 roku. Internauci dworują sobie, że do brawurowej decyzji zmotywował byłego gwiazdora... Wojciech Szczęsny.